أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف أمس أن العشرات من القتلى الفلسطينيين في مدينة غزة سيتم دفنهم في مقبرة جماعية جراء تكدس الجثامين في المستشفيات.



وقال معروف في بيان صحافي انه «سندفن العشرات في مقبرة جماعية جراء تكدس الجثث في المستشفيات».



وأفاد شهود عيان ومصور وكالة أنباء «شينخوا» بأن الفلسطينيين في غزة يدفنون قتلاهم بدون تشييع أو جنازات بسبب استمرار القصف وارتفاع أعداد القتلى بشكل مطرد.



وأشار شهود عيان إلى أن بعض القتلى يدفن تحت اسم مجهول الهوية، وقالوا إنه بسبب امتلاء الجثث في المستشفيات لا وقت للتشييع، وهناك أسر أبيدت بالكامل.



وفي مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة نصبت المستشفى خياما على الأرض بسبب امتلاء ثلاجات الموتى ووضعت أسماء على كل جثة وأرقاما للجثث المقطعة أشلاء ممن لم يتم التعرف عليهم.



وقالت وزارة الداخلية في غزة في بيان مقتضب إن عشرات القتلى مازالوا تحت الأنقاض، مشيرة إلى «أن انتشال الجثث أكبر من قدراتنا في غزة».