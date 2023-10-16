مع تكثيف إسرائيل الضربات الجوية على قطاع غزة وأمرها السكان بالتحرك إلى جنوب القطاع صوب الحدود مع مصر، اعتقد البعض مثل فادي دلول الأب لستة أبناء أن ذلك سيكون خيارا آمنا وحزم أغراضه. والرحلة إلى الجنوب محفوفة بالمخاطر أيضا.



ورفض كثير من سكان قطاع غزة مغادرة منازلهم والتوجه إلى جنوبه مخافة تكرار «النكبة» التي فر فيها كثير من الفلسطينيين أو أجبروا على الخروج من منازلهم خلال حرب 1948 التي تمخضت عن قيام دولة إسرائيل.



وبالنسبة لدلول، فإن الأولوية هي نجاة أسرته، إذ تسوي الضربات الجوية الإسرائيلية المباني بالأرض في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل.



ودلول واحد من آلاف الفلسطينيين الذين فروا من شمال القطاع خشية ما ينذر بأنه سيكون اجتياحا بريا شرسا مصحوبا بضربات جوية لا هوادة فيها. وقال دلول: «نعيش تحت ضغط ولم نشهد مثل هذا الأمر من قبل.. إنه تهديد هائل. الأطفال، مثلما ترون.. إلى أين ينبغي أن نأخذهم؟». وأضاف: «خاصة عندما غادرنا (منزلنا)، رأينا في طريقنا أشخاصا محروقين وتعرضوا للضربات الجوية. حمدا لله أننا سالمون ووصلنا إلى الجنوب».



وطالبت حماس السكان بألا يرحلوا وتقول إن الطرق غير آمنة. وتقول أيضا إن العشرات قتلوا في ضربات على سيارات وشاحنات كانت تقل لاجئين يوم الجمعة. وقالت إسرائيل إنها ستبقي طريقين مفتوحين أمام الفلسطينيين لمغادرة القطاع، لكن النازحين الذين سلكوا ذلك المسار قالوا إن القصف الإسرائيلي على المناطق الشرقية المحيطة لم يتوقف قط.



وذكرت وزارة الصحة التي تديرها حماس والإعلام الرسمي للحركة أن 70 فلسطينيا قتلوا وأصيب 200 قبل يومين حينما قصفت طائرات إسرائيلية عدة مركبات تقل نازحين في غزة.



وقال دلول إنه لم يكن من السهل مغادرة منزله حينما بدأت إسرائيل إسقاط منشورات فوق غزة تحث السكان على الرحيل. وشعرت أسرته بأقصى درجات القلق وخصوصا خلال الليل. كان ثمة ازدحام مروري. وقصفت بعض السيارات في ضربات جوية. وقال دلول إن الأطفال عانقوه خلال الليل وبدأوا في البكاء وصرخوا «أنقذنا، أنقذنا».



وأضاف دلول: «كيف لنا أن ننقذهم؟ حينما غادرنا المنزل، قبلنا الجدران في طريقنا إلى الخروج. هذا تهجير ولا نعلم إلى متى سيمتد. كان لدينا منزل وجدران ومياه، لكننا الآن نعيش في خيمة».



وقالت سحر دلول ابنة فادي إنه لا يوجد مكان للاختباء من الضربات الجوية. وذكر دلول «نعيش طوال حياتنا في شقاء. لا نعلم كيف نعيش. لا يوجد من ينقذنا.. كيف سنعيش؟ كيف؟».