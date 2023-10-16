كل يوم يمر يتكشف جانب جديد من جوانب المأساة التي يعيشها قطاع غزة منذ أطلقت إسرائيل حربها المدمرة، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنها مقاتلو كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس، في السابع من أكتوبر الجاري، وسط ترقب للعملية الإسرائيلية البرية في القطاع والتي يتردد أن هناك انقساما إسرائيليا بشأنها داخل حكومة الحرب.



وبعد انقطاع الكهرباء والماء وخروج معظم مستشفيات القطاع المحاصر أو تكاد، عن الخدمة، أكدت وزارة الصحة في غزة أن «شهيدا واحدا يسقط كل 5 دقائق في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع».



وأكد المتحدث باسم الوزارة أن «خطوات الاحتلال التصعيدية في غزة هي حكم بالإعدام على سكانها»، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية في القطاع «هشة للغاية وتفتقر للمقومات الدوائية».



وأضاف ان الاحتلال يدرك أن المنظومة الصحية في غزة غير قادرة على التعامل مع تداعيات القصف، وأنها «تلفظ أنفاسها الأخيرة في ظل المجازر الإسرائيلية».



وأطلقت وزارة الصحة بغزة «نداء استغاثة عاجلا لدول العالم لإرسال وفود طبية من مختلف التخـصـصـــات لإنـقـــاذ الجرحى».



وحذرت الأمم المتحدة من خطر إغلاق مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إن جميع المستشفيات في غزة لديها ما يقرب من 48 ساعة من الوقود لتشغيل المولدات الاحتياطية.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عشرات الفلسطينيين «استشهدوا، غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة».



وقصفت طائرات الاحتلال منازل في جباليا شمال القطاع ومنطقة المشتل بمحيط أبراج الفيروز غرب مدينة غزة، وقصفت المدفعية شققا سكنية في أبراج «تيكا التركية» في منطقة جحر الديك جنوب شرق غزة.



وفي حصيلة ليست نهائية، أعلنت وزارة الصحة، «ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 2670، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 10000، إضافة إلى 55 في الضفة وارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.



نزوح جماعي



في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أنه سيواصل السماح لسكان غزة بالنزوح جنوبا مع تحرك مئات الآلاف بالفعل فيما وصفته عدة دول بـ «التهجير القسري» المرفوض قطعا، بينما تستعد إسرائيل لشن هجوم بري على القطاع.



وقالت الأمم المتحدة إن الأمر الذي أصدرته إسرائيل بإخلاء شمال القطاع تسبب بـ «نزوح جماعي» باتجاه جنوبه.



وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «النزوح الجماعي من شمال قطاع غزة إلى جنوبه مستمر منذ صباح الجمعة».



وأضاف: «أفاد شركاء في المجال الإنساني بأن عدد النازحين داخليا ارتفع بشكل ملحوظ» أمس.



إسرائيل تلاحق السنوار



في هذه الأثناء، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول من أمس اجتماعا لحكومة الطوارئ الموسعة. واكد أن «حكومة الطوارئ الموسعة في إسرائيل تعمل على مدار الساعة بجبهة موحدة»، وقال إن حركة «حماس اعتقدت أننا سننهار (لكن) نحن من سنمزق حماس».



هذا، وأكد متحدثان باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش ينتظر «قرارا سياسيا» بشأن توقيت الهجوم البري الكبير على قطاع غزة.



وقال المتحدثان ريتشارد هيشت ودانيال هاغاري في إحاطتين صحافيتين إن «القرار السياسي» هو الذي سيحدد توقيت أي إجراء عسكري.



وأوضحا أن أي غزو سيهدف للقضاء على شبكة حماس المسلحة وقيادتها حتى لا يمكنها شن مزيد من الهجمات.



وتحدث الجيش بشكل خاص عن قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار الذي تحمله إسرائيل مسؤولية هجوم السابع من أكتوبر الماضي. وقال هيشت: «هذا الرجل في مرمانا.. إنه بحكم الميت وسنصل إليه».



وفي الطرف المقابل دوت صفارات الإنذار مرات عدة في تل أبيب ووسط إسرائيل ومستوطنات ما يسمى غلاف غزة بفعل صواريخ الفصائل الفلسطينية. وأعلنت سرايا القدس أنها قصفت «بالقذائف والصواريخ حشود العدو في كفار سعد وعلوميم وإيرز والنصب التذكاري ودوغيت ونيرعام».



وأعلنت كتائب القسام بدورها استهداف «حشود العدو شرق رعيم بمسيرة انتحارية من طراز الزواري». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أغلبية سكان سديروت البالغ عددهم 30 ألف نسمة غادروها بعد أسبوع من القصف المتواصل.



وكشف جيش الاحتلال حصيلة جديدة لعملية طوفان الأقصى، حيث ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1400 بينما تجاوز عدد الجرحى 3500. وقدر عدد الأسرى لدى حماس بـ 155. وقال ان المقاومة أطلقت أكثر من 6600 صاروخ على المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية.