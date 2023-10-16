في إطار الدور القومي والإنساني الداعم للقضية الفلسطينية الوطنية، حرصت غادة العتيبي من الفريق التطوعي النسائي بجمعية الرسالة على زيارة المعلمة الفلسطينية أريج قنن التي فقدت جميع أفراد عائلتها اثر العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة. وحرصت العتيبي على دعم المعلمة الفلسطينية والشد على أزرها والتأكيد على ان جميع الشعب الكويتي يقف الى جانب القضية الفلسطينية عموما وإلى جوارها هي على وجه الخصوص. وشددت العتيبي على أن دور الجمعية يأتي من منطلق حرصها على دعم القضية الفلسطينية وتأكيدا على ضرورة الاصطفاف إلى جوار المعلمة أريج قنن في هذه الظروف الصعبة.



بدورها، أشادت المعلمة أريج قنن بالزيارة، واعتبرت أنها ليست بغريبة على الشعب الكويتي بجميع أطيافه، والذي حرص منذ اليوم الأول على دعمها، كما ثمنت زيارة ممثلة الفريق التطوعي النسائي بالجمعية غادة العتيبي، والتي جاءت لتخفف عنها آثار ما مر بها.