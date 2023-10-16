على وقع التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، رداً على عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها كتائب «القسام» التابعة لـ«حماس»، تتكثف في أكثر من عاصمة عربية الجهود الديبلوماسية في محاولة احتواء الحرب ومنعها من التمدد.



فقد أبلغ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن ردّ فعل إسرائيل على هجوم حماس تجاوز حق الدفاع عن النفس ويصل إلى حد العقاب الجماعي. وقال السيسي في تصريحات بثها التلفزيون خلال اجتماع مع بلينكن إنه يرفض استهداف أي مدنيين في الصراع المستمر.



من جهته، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، خلال استقباله بلينكن قبل توجهه إلى القاهرة، على ضرورة البحث عن سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكدا سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة، واحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة.



وقرر بلينكن تمديد جولته في المنطقة ليعود إلى إسرائيل اليوم. وقال إن الرئيس جو بايدن عين ديفيد ساترفيلد لقيادة الجهود الإنسانية الأميركية بالمنطقة. وأضاف: «جميع الدول التي زرتها مصممة على عدم اتساع رقعة هذا الصراع».



ميدانيا، وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن «النظام الصحي انهار بالكامل في غزة وآلاف المصابين بحاجة لعلاج فوري»، بحسب تصريحات لـ «الجزيرة».



بدورها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن «شهيدا واحدا يسقط كل 5 دقائق في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع». وأكد المتحدث باسمها أن المنظومة الصحية في القطاع «هشة للغاية وتلفظ أنفاسها الأخيرة».



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عشرات الفلسطينيين «استشهدوا غالبيتهم أطفال ونساء وأصيب آخرون في غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة».



