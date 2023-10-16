أعلنت روسيا إعادة 34 طفلا من أبناء مسلحين مفترضين لتنظيم «داعش» من مخيمات شمال شرق سورية التي تحتجز فيها الميليشيات الكردية التابعة لـ«الإدارة الذاتية» عشرات آلاف المعتقلين من جنسيات مختلفة بينهم آلاف من عوائل مقاتلي التنظيم.



وقالت المفوضة الروسية لشؤون الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا عبر تطبيق تلغرام «أطفال روس في وطنهم». وأضافت: «عددهم 34، تراوح أعمارهم بين 4 و16 عاما»، مرفقة منشورها بصور أطفال في أيدي عدد من البالغين قرب وداخل طائرة تحمل ألوان العلم الروسي.



وأعلنت المسؤولة أنها شكرت «المسؤولين» السوريين على دعمهم، و«الجانب الكردي» على «تعاونهما الإنساني». وأضافت «تم تسليم الأطفال والمراهقين الذين كانوا يعيشون في مخيمات اللاجئين في منطقة شرق الفرات إلى أهاليهم».



وتابعت «سنواصل هذا العمل: وثائق عودة 150 طفلا آخرين جاهزة»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.