قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن حزمة المساعدات الجديدة المتوقع تقديمها لإسرائيل وأوكرانيا من الأسلحة ستتجاوز قيمتها ملياري دولار بكثير.



وأضاف سوليفان خلال مقابلة على شبكة (سي.بي.إس) الاخبارية أن الرئيس جو بايدن سيجري محادثات مكثفة مع الكونغرس هذا الأسبوع حول ضرورة الموافقة على هذه الحزمة.



وأدت مساعي الجمهوريين لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب الأميركي بعد عزل كيفن مكارثي قبل نحو أسبوعين إلى التأخير في اتخاذ إجراء بشأن التشريع.



ويدرس بايدن طلبا لإدراج حزمة مساعدات تشمل إسرائيل وأوكرانيا وربما تايوان في الميزانية لتحسين فرص الموافقة عليه وسط دعوات من بعض الجمهوريين لخفض الأموال عن كييف.



وردا على سؤال عما إذا كان الطلب سيكون ملياري دولار، قال سوليفان «حسنا، الرقم سيكون أعلى بكثير من ذلك ولكن كما قلت سيشمل بالتأكيد العتاد العسكري اللازم للدفاع عن الحرية والسيادة وسلامة الأراضي في أوكرانيا ولمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها».



من جهة اخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قوات بلاده تعزز مواقعها على كامل جبهة القتال في أوكرانيا بما في ذلك في محيط مدينة أفدييفكا المستهدفة بهجوم واسع النطاق تشنه قوات موسكو منذ أيام سعيا لتطويقها.



واضاف بوتين في تصريحات مصورة نشرها الصحافي في «الكرملين» بافيل زاروبين على وسائل التواصل الاجتماعي «أما بالنسبة للهجوم المضاد، الذي يزعم أنه متوقف، فقد فشل تماما».



وتابع «ما يحدث الآن على طول (خط) التماس يسمى «الدفاع النشط» مضيفا «قواتنا تعمل على تحسين مواقعها في المنطقة بأكملها تقريبا. منطقة كبيرة جدا».



وتأتي تصريحات الرئيس الروسي خصوصا تلك المرتبطة بالوضع في محيط أفدييفكا في وقت أعلن جيشه تحقيق تقدم في المنطقة في ظل تصميمه على السيطرة على هذه البلدة الواقعة على بعد أقل من 15 كلم شمال دونيتسك الخاضعة لسيطرة موسكو ضمن المنطقة التي تحمل الاسم ذاته وأعلن بوتين ضمها قبل أكثر من عام.



وتشكل سيطرة روسيا على أفدييفكا المبنية حول معمل كبير لفحم الكوك انتصارا رمزيا أكثر من كونه استراتيجيا، علما بأن المدينة تمثل معقلا للمقاومة الأوكرانية للهجمات الروسية منذ العام 2014.



من جهته، قلل الجيش الأوكراني في إيجازه اليومي من أهمية جميع التأكيدات الروسية، مشددا على أن جنوده «تصدوا» لهجمات موسكو في منطقة أفدييفكا. وقال «يحاول العدو مرة تلو أخرى خرق دفاعاتنا لكنه يفشل».



ووصف الرئيس الروسي تلميحات غربية تشير إلى أن الولايات المتحدة تعد لحرب متزامنة تخوضها ضد روسيا والصين بأنها «محض هراء» وحذر الغرب من أن أي حرب ضد بلاده ستكون في مستوى مغاير تماما عن الصراع في أوكرانيا. وقال «لا أعتقد أن هذا تفكير سليم يدور في ذهن شخص سوي بالقول إن الولايات المتحدة تعد لخوض حرب مع روسيا.. حسنا كلنا مستعدون لحرب لأننا نتبع المبدأ الأزلي: إذا أردنا السلام نستعد للحرب».



وتابع قائلا وهو يضحك «لكننا نريد السلام... وأيضا محاربة روسيا والصين معا هراء، لا أعتقد أن الأمر جاد. أعتقد فقط أنهم يخيفون بعضهم البعض».



الى ذلك، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم المعين من موسكو أن أسطول البحر الأسود الروسي يجري تدريبات بحرية باستخدام قاذفات الصواريخ قبالة سواحل المدينة.



وكتب ميخائيل رازفوجاييف على تطبيق تيليغرام «كل شيء هادئ في المدينة».



ويشن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، ومقره الرئيسي في سيفاستوبول، العديد من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا.