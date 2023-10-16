ندا الديحاني: تمكين الشباب الكويتيين وتحفيزهم لدخول عالم الأعمال الدولي وتشجيع الابتكار





دبي - يشارك مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في فعاليات معرض "جيتكس غلوبال 2023" الحدث التكنولوجي الأبرز في المنطقة والعالم الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي بدورته الـ 43 من الإثنين حتى 20 الجاري.



وقال المدير العام للمركز ندا الديحاني في بيان لـ "كونا" إن مشاركة المركز ممثلا بأربعة مبادرين كويتيين من أصحاب الشركات والابتكارات الناشئة في هذا الحدث التكنولوجي الريادي تنطوي على أهمية خاصة لاسيما أنها تندرج ضمن المبادرات الكويتية للابتكار وريادة الأعمال مما يعكس التزام دولة الكويت بتعزيز بيئة الابتكار ودعم المشاريع التكنولوجية الناشئة.



وأوضح أن دور مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يكمن في تمكين الشباب الكويتيين وتحفيزهم لدخول عالم الأعمال الدولي وهذا الدور يشمل تشجيع الابتكار ودعم روح ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.



ولفت إلى أن مشاركة المركز بالمعرض هي أيضا بمنزلة فرصة لبناء جسور مع العالم وتقديم الكويت مركزا للاستثمار والابتكار على المستوى الدولي خصوصا أن "جيتكس دبي 23" يعتبر تجمعا استثنائيا لأبرز الشركات العالمية ويعرض أحدث الابتكارات من الذكاء الاصطناعي إلى أمان الشبكات مدفوعا بموجة التحول الرقمي العالمي الحديث.



وذكر أن معرض "جيتكس غلوبال" منصة فريدة للتواصل والشراكات حيث يلتقي رواد الأعمال بالمستثمرين والمبتكرون بالمطورين ويتبادلون الأفكار والرؤى ويكتسبون الخبرات القيمة.



وأشار الديحاني إلى أن "جيتكس غلوبال" يجمع أبرز الجهات الفاعلة في مجالات الابتكار لتعزيز الإمكانات في مواجهة القضايا العالمية الملحة في مجالات الأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة خصوصا أنه يضم مجموعة واسعة من المسؤولين التنفيذيين والجهات الحكومية والمبرمجين والمطورين ورواد الأعمال والشباب والأكاديميين من حول العالم.