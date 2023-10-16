قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إسرائيل سترتكب خطأ إذا احتلت قطاع غزة مرة أخرى، واعرب عن اعتقاده أنه يتعين القضاء على حركة "حماس" تماما، "لكن يجب أن يكون هناك مسار نحو إقامة دولة فلسطينية".

واضاف بايدن في مقابلة مع شبكة ( سي.بي.إس) الاخبارية الاميركية :"رسالتي إلى إيران هي لا تعبري الحدود ولا تصعدي الحرب".

وأكد أنه "واثق" أن إسرائيل ستتصرف بموجب قوانين الحرب، منوها إلى عدم الحاجة لنشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط " لأن إسرائيل تملك أحد أفضل القوات المقاتلة".

واشار الرئيس الأميركي إلى ان تهديد الإرهاب في أمريكا زاد بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

وشدد بادين على أن أمريكا يمكنها "الاهتمام" بالحرب في إسرائيل وأوكرانيا والمحافظة في الوقت نفسه على "دفاعها العالمي".