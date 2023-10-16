بعد انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها الأول حول الملاحظات والتجاوزات التي تم رصدها خلال الفترة من 2018 إلى 2022

التجاوزات تضمنت دخول غير مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة



أحال وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فهد الجارالله تجاوزات مكتب الاستثمار الكويتي في لندن إلى النيابة العامة عن طريق بلاغ تقدم به إلى النائب العام المستشار سعد الصفران.

وجاء ذلك بعد انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها الأول حول الملاحظات والتجاوزات التي تم رصدها خلال الفترة من 2018 إلى 2022 والتي تضمنت دخول غير مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى.