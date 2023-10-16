- بعد انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها الأول حول الملاحظات والتجاوزات التي تم رصدها خلال الفترة من 2018 إلى 2022
- التجاوزات تضمنت دخول غير مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة
أحال وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فهد الجارالله تجاوزات مكتب الاستثمار الكويتي في لندن إلى النيابة العامة عن طريق بلاغ تقدم به إلى النائب العام المستشار سعد الصفران.
وجاء ذلك بعد انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها الأول حول الملاحظات والتجاوزات التي تم رصدها خلال الفترة من 2018 إلى 2022 والتي تضمنت دخول غير مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى.