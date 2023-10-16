يعود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إلى الكيان الصهيوني، للمرة الثانية منذ بدء الحرب بين الدولة العبرية وحماس، وبعد جولة عربية سعى خلالها لحشد تأييد ضد الحركة.

وبعد أربعة أيام من زيارة تضامن الى تل أبيب بعد الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر، يعود بلينكن للقاء المسؤولين الاسرائيليين في ظل تحضيرات واسعة تقوم بها الدولة العبرية لعملية برية في القطاع المحاصر.

وقال الوزير الأميركي للصحافيين في القاهرة: "أريد فرصة لأشاركهم كل ما سمعته، وتعلمته، على مدى الأيام الماضية خلال زيارة الشركاء الآخرين، والتحدث مع حلفائنا وأصدقائنا الاسرائيليين بشأن سبل المضي قدما".

وتأتي عودة بلينكن في ظل تقارير عن أن الرئيس الأميركي جو بايدن يدرس دعوة تلقاها لزيارة إسرائيل لإظهار المزيد من التضامن، بعدما أكد مرارا خلال الأيام الماضية المساندة الأميركية الراسخة للدولة العبرية وتزويدها بدعم عسكري إضافي.

وأعلن الكيان الصهيوني الحرب الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حركة حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدت سبعة أيام من القصف الجوي والمدفعي المتواصل إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2670 شخصا في قطاع غزة، وإصابة 9600 آخرين، غالبيتهم من المدنيين.