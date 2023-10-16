نحذر من أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير

وزيرة خارجية فرنسا: سنخصص 10 ملايين يورو لتمويل الأنشطة الإنسانية في غزة

الحصار المفروض على غزة ضد القانون الإنساني الدولي..وأطالب بفتح جميع المعابر بغزة ورفع الحصار عنها

الوضع في غزة ومحيطها خطير ويدفع المنطقة إلى دوامات من العنف

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لاحتواء التصعيد في غزة.

وفيما أعرب عن رفضه خلال لقائه مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا صباح اليوم في القاهرة، لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، شدد على ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن حقوق الفلسطينيي.

ومن جانبها أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أن الحصار المفروض على قطاع غزة ضد القانون الإنساني الدولي ، مطالبة بفتح المعابر بغزة ورفع الحصار عنها.

وفي حين قالت إن بلادها ستخصص 10 ملايين يورو لتمويل الأنشطة الإنسانية في غزة، لفتت إلى أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن مع ضمان حماية المدنيين".

وقالت: الوضع في غزة ومحيطها خطير ويدفع المنطقة إلى دوامات من العنف.