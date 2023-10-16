استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد حمله سموه تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتحيات سموه لأخيهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وإلى أخيهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وتمنياتهما لهما بموفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

حضر اللقاء وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير الخارجية الشيخ سالم الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب والوكيل في الديوان الأميري الشيخ خالد العبدالله الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم الزمانان وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية السفير الشيخ صباح ناصر الصباح وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد.