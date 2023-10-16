شدّدت على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية

أهابت سفارة البلاد لدى الولايات المتحدة الأميركية، بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وعدم الاقتراب من أي تجمعات عشوائية، وذلك حفاظاً على سلامتهم إثر ما تشهده الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً من مظاهرات متفرقة في بعض مدنها.

ودعت السفارة المواطنين الكرام للتواصل معها أو مع أي من قنصلياتها في الولايات المتحدة الأمريكية عند الضرورة على هواتف الطوارئ التالية: السفارة في واشنطن:0012022620758

القنصلية العامة في لوس انجلوس:0013102793644

القنصلية العامة في نيويورك: 0019172426688