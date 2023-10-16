استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح في مطار الكويت الدولي صباح اليوم الاثنين، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وكان في الاستقبال على أرض المطار كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم الزمانان ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل الدخيل وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية الوزير المفوض نواف الأحمد وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.