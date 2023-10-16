دارين العلي

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 25 موظفا وإلغاء صفة الضبطية القضائية عن المكلفين بها في قرارات سابقة، على أن يتم تقسيم الموظفين الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية على المحافظات الست وفقا لاختصاصاتهم الفنية.

وحدد القرار مهام أعضاء الضبطية في 3 تكليفات هي كالاتي:

تلقي البلاغات والشكاوى بشأن مخالفات الهدر والإسراف والاستغلال غير الأمثل للكهرباء والماء، والتي ترد عن طرق الخدمة الهاتفية 152 أو التطبيقات الحكومية المعتمدة أو أي وسائل أخرى، وما يتكشف لهم من تعديات.

ضبط ما يقع من مخالفات بشأن الإيصال أو استغلال الكهرباء والماء دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة أو دون إتمام الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

قطع الماء أو الكهرباء في حال تكشف لهم وجود مخالفة لأحكام القانون والقرارات المنظمة والإجراءات المتبعة ويتم تحرير محضر ضبط المخالفة مع مراعاة حرمة السكن الخاص، على أن يتم تسليم المحاضر للجنة المختصة بمتابعة إجراءات تنفيذ القانون 48 لسنة 2005 لاستكمال إجراءات المخالفة والبت فيها.

ودعا القرار الموظفين المكلفين بالضبطية القضائية للالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2021 الخاص بمدونة السلوك الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية.

وحظر القرار على الموظفين المكلفين بالضبطية القضائية إساءة استخدام المعلومات التي تصل إلى عملهم المرتبطة بواجبات وظيفتهم، والسعي للحصول على معلومات أو نشر أي صور أو مقاطع ڤيديو للمخالفات التي يتم ضبطها في كل وسائل الإعلام أو المواقع الإخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي دون أخذ موافقة وكيل الوزارة.

(أسماء موظفي الضبطية القضائية وفقا للقرار رقم 278 لسنة 2023):