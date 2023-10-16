قال النائب مرزوق الغانم إن ما يجري في فلسطين المحتلة جرائم حرب بربرية واعتداءات همجية وحشية على يد الكيان الصهيوني، مبيناً أن الجلسة الخاصة لا يمكن أن تعقد إلا بعد بدء دور الانعقاد.

وبين أن التطورات في غزة حرجة والقصف الجوي والبحري مازال مستمرا والحديث عن معركة إبادة برية قد تحدث في أي وقت، مضيفا أنه تقدم بطلب عقد دورة طارئة وفقا للمادة 88 من الدستور والمادة 64 من اللائحة لإيصال صوت الكويت والضمير العربي بشأن هذه القضية.

وأضاف الغانم أنه تقدم بطلب عقد دورة طارئة لمناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة التحديات والأخطار المحيطة، مبيناً أنه لا يخفى على أحد التطورات الخطيرة في المنطقة بدءا من حرب الإبادة الجماعية في غزة ومروراً بإلغاء محكمة عراقية اتفاقية خور عبدالله وغيرها.