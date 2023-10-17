بحث رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل والرئيس التنفيذي للبنك الصناعي الكويتي علي خاجة، عددا من القضايا الهادفة الى تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة م.علي محسني ونائب الرئيس التنفيذي للبنك م.إيمان السلامة. وقال عضو مجلس الإدارة م.علي محسني، إن اللقاء تناول إشراك البنك في خدمة رواد الأعمال المبادرين وأن تكون الجمعية هي الجهة الاستشارية لمشاريع المبادرين الحرفية والصناعية، مضيفا أنه تم الاتفاق المبدئي للإعداد لمذكرة التفاهم مع البنك. وأوضح محسني أن الجمعية ستقوم بإعداد برامج ودورات تدريبية خاصة للكوادر الهندسية والفنية العاملة في البنك الصناعي، مؤكدا الاتفاق على عقد ورشة عمل خاصة للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع المسؤولين في البنك الصناعي للوقوف على متطلبات إطلاق المبادرات الصناعية والحرفية.