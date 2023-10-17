آلاء خليفة



استقبل القائم بأعمال عميد كلية التربية د.عيسى البلهان وفد مستشارين أكاديميين من جامعة كلية لندن UCL البريطانية ممثلة بالبروفيسور ريتشارد فليب جيمس ود.إميليا روبرتس، بحضور العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا بكلية التربية د.فهد الشمري وعضو هيئة التدريس بقسم أصول التربية د.غازي الرشيدي.



وهدفت هذه الزيارة إلى تقييم واقع برامج الماجستير والدكتوراه المختلفة في كلية التربية بجامعة الكويت، ومراجعة محتويات المقررات الدراسية، وتحليل مضمون ما يدرس في هذه المواد، ومناقشة طرق وأساليب التدريس المتبعة في برامج الماجستير، وعقد اتفاقية تعاون مشترك بين كلية التربية بجامعة الكويت وجامعة UCL الحاصلة على المركز الأول عالميا في ترتيب الجامعات.