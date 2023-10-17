نظم مكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث ورشة عمل بعنوان (استخدام نظام R لتحليل البيانات) لمنتسبي جامعة الكويت، حاضرت فيها د.هاجر الخزي من قسم الإحصاء بكلية العلوم بمساعدة سهام أحمد.



وهدفت الورشة التدريبية إلى تعلم لغة برمجة R واستخدام R studio في تحليل البيانات الكمية والوصفية ورسم التمثيلات البيانية، وكيفية التعامل مع الملفات وقراءتها، وتنفيذ أساسيات التحليل الإحصائي.



وتطرقت الورشة إلى عدة محاور منها مقدمة عن برنامج الـ R وكيفية تنصيبه، وفهم البيانات وتحويلها إلى أشكال ورسومات بيانية، والوصف الإحصائي للبيانات من خلال المقاييس الإحصائية المختلفة، ومقدمة لاختبارات الفروض الإحصائية، وتحليل التباين الأحادي، والارتباط والانحدار.



وذكرت د.هاجر الخزي ان برنامج R يعد من البرامج التي سطع نجمها حديثا وبشكل سريع في مجال الإحصاء، وأصبحنا نرى استخدامه والإشارة إليه في كثير من الجامعات ومراكز الأبحاث والمجلات العلمية كونه برنامجا مجانيا حرا مفتوح المصدر، مبينة أن هذه المميزات أدت إلى تزايد ما هو متوافر ومتاح على الشبكة العنكبوتية من الكتب الإلكترونية والدروس التعليمية، إضافة إلى البرامج الجاهزة والمكتوبة بلغة R لتنفيذ هذه المهمة، مما جعله أفضل البدائل التجارية، وفي المقابل يعيبه ارتفاع ثمنه وبطء إضافة التحديثات.



وأوضحت د.الخزي أنها حاولت من خلال الدورة أن تقدم مدخلا مبسطا لأساسيات لغة R لاستكشاف بعض إمكانياتها واستخداماتها والتذكير بالمفاهيم الإحصائية الأساسية وتطبيقها على البرنامج، وتحليل البيانات.



بدورها، صرحت مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين الغبرا بأن قطاع الأبحاث يرصد تزايدا سنويا في الإقبال على ورش استخدام نظام R لتحليل البيانات لأهميتها في تلبية مختلف الاحتياجات المتعلقة بالبحث العلمي، وهو ما يحفز مكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات في قطاع الأبحاث لعقد وتنظيم مثل هذه الورش لإفادة منتسبي جامعة الكويت ودعمهم لإنجاز الأبحاث العلمية ورفع تصنيف جامعة الكويت.