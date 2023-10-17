

عبدالعزيز الفضلي



تنتظر أكثر من 1300 معلمة رياض أطفال تحديد موعد لإجراء المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية، وذلك بعد اجتيازهن الاختبارات التحريرية منذ مارس الماضي.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان هناك نقصا شديدا في الوظائف الإشرافية في مدارس رياض الأطفال، مشيرة إلى ان البعض منها لا توجد بها مديرات وتم تكليف مديرات المدارس الأخرى بإدارة تلك المدارس منذ العام الماضي.



وأوضحت المصادر ان قطاع التعليم العام بعد ان أجرى الاختبارات التحريرية لم يحدد موعدا لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمات وبقيت الأمور معلقة حتى الآن، لافتة إلى ان استمرار الوضع على ماهو عليه سينعكس سلبا على العملية التعليمية في رياض الأطفال، خاصة أن هذه المرحلة هي الخطوة الأولى في السلم التعليمي وتحتاج الى اهتمام مضاعف.



من جانب آخر، أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر نشرة عامة للعاملين في الوزارة بشأن التقدم للحصول على إجازة دراسية «البكالوريوس» للعام الدراسي 2023/2024، وعلى الراغبين في الحصول على الإجازة الدراسية لاستكمال البكالوريوس داخل وخارج الكويت في التخصصات المذكورة في موقع وزارة التربية للعام الدراسي 2023/2024، وممن تتوافر فيهم شروط الإجازة الدراسية التقدم بطلباتهم «أونلاين» خلال أسبوعين من تاريخه وبحد أقصى نهاية يوم الخميس الموافق 26 الجاري، على الموقع الإلكتروني www.moe.edu.kw الخدمات الإلكترونية، البوابة الإدارية، خدمات البعثات والإجازات الدراسية.



وسيتم استبعاد الطلبات التي لم تتم تعبئتها بالكامل والطلبات غير المرفقة بكامل المستندات والتي لا تنطبق عليها شروط الإجازة الدراسية، كما لن يتم استقبال الطلبات يدويا أو الواردة بعد هذا التاريخ. وللاستفسار يمكن التواصل عن طريق «الواتساب رقم 25321408» أو المراجعة شخصيا عبر حجز موعد عن طريق منصة «متى» للحضور إلى إدارة التطوير والتنمية في الجابرية - قطعة 2 شارع 105، مقابل ثانوية فهد الدويري.