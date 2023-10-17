كشف الوكيل المساعد في الديوان الأميري مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان عن عزم المكتب تجديد الجداريات التي تخلد بطولات الشهداء الكويتيين الذين ارتقوا في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 دفاعا عن الحق بوجه المحتل الصهيوني، وذلك خلال نوفمبر المقبل عبر تنظيم زيارة خاصة لمقابر الشهداء الكويتيين، وسيتم خلال تلك الزيارة تدوين أسماء جميع الشهداء على الجداريات وسرد قصص استشهادهم.



وقال في تصريح صحافي خلال الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر الذي أقيم مساء أول من أمس الأحد بحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل وملحق دفاع جمهورية مصر العربية العميد أ.ح. محمد رجب وجمع من الشخصيات والديبلوماسيين العرب والأجانب.



نشارك الليلة أشقاءنا المصريين احتفالاتهم بانتصار السادس من أكتوبر المجيد، مؤكدا ان 40 شهيدا من الكويت استشهدوا على أرض جمهورية مصر العربية خلال حرب قناة السويس عامي 68 و70 وفي حرب أكتوبر 73، وأن 9 شهداء من جمهورية مصر العربية، امتزجت دماؤهم بدماء إخوانهم الكويتيين إبان الغزو العراقي الغاشم للكويت، تأكيدا على الإيمان بوحدة الأمة العربية.



وعبر العوفان عن امتنانه لجمهورية مصر وسفارتها في الكويت لتكريمهم عددا من الشهداء الكويتيين الذين فاضت أرواحهم في أرض الكنانة، مشيرا إلى أن مشاركة مكتب الشهيد باحتفالات السادس من أكتوبر تأتي للتأكيد على عمق العلاقات المصرية - الكويتية التي تشمل جميع المستويات، وتعزز أواصر المحبة والترابط بين الشعبيين الشقيقين.