

انتخب رجل الأعمال دانييل نوبوا رئيسا للإكوادور، ليصبح بذلك أصغر رئيس في تاريخ البلاد عن عمر يناهز 35 عاما.



وبعد حصوله على 52.1% من الأصوات، وعد نوبوا، وهو نجل ملياردير يحمل الاسم نفسه، بالعمل فورا لإحلال السلام في بلد يعاني من أعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدرات.



وحصلت منافسته لويزا غونزاليس المقربة من الرئيس السابق رافايل كوريا (2007-2017)، على 47.9% من الأصوات، وأقرت بهزيمتها قبل انتهاء الفرز، وهنأت الفائز «بصدق».



وأعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز نوبوا في عملية الاقتراع.



وقال الرئيس المنتخب من معقله في أولون الواقعة على ساحل المحيط الهادئ «سنبدأ العمل من أجل هذه الإكوادور الجديدة... لإعادة بناء بلد تضرر بشكل خطير من العنف والفساد والكراهية».



وأضاف أثناء وقوفه إلى جانب زوجته الحامل «من الغد، يبدأ الأمل»، شاكرا «الله وزوجتي ووالدي وجميع الأشخاص الذين كانوا جزءا من مشروع سياسي جديد شبابي... كان هدفه إعادة البسمة إلى البلاد».



وكرر نوبوا ما تعهد به خلال حملته الانتخابية، مؤكدا التزامه «استعادة السلام في البلاد، وإعادة التعليم والوظائف للعديد من الأشخاص الذين يبحثون عنها، وتوفير السلام للعائلات التي لا تستطيع الخروج من الشارع».



وجرت الانتخابات من دون حوادث كبيرة، وبلغت نسبة المشاركة نحو 82.33%. ويمثل ذلك هزيمة ثقيلة لقوة كوريا السياسية، وهي الأبرز في الإكوادور على مدى الأعوام الـ 15 الماضية، تعد الأبرز في الإكوادور منذ نحو 15 عاما، وذلك بينما خيم ظل الرئيس السابق (الموجود في المنفى لإدانته بالفساد في البلاد) على العملية الانتخابية.