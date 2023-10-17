واجه جاسوس بريطاني سابق تهما خلال جلسة استماع من القضاء في لندن بعدما أثار تقريره المثير للجدل حول الروابط المفترضة لدونالد ترامب مع روسيا بما يشمل وجود مقطع فيديو ذي طابع غير أخلاقي للرئيس الأميركي السابق، عاصفة سياسية في عام 2017.



واستنادا إلى قانون حماية البيانات، رفع ترامب دعوى لمقاضاة كريستوفر ستيل (59 عاما) وشركة الاستخبارات الخاصة «أوربيس» التي أسسها هذا العميل السابق لأجهزة الاستخبارات البريطانية.



وكان كريستوفر ستيل جمع بطلب من المعسكر الديموقراطي خلال حملة الانتخابات الأميركية عام 2016، معلومات استخباراتية أولية لم يتم التحقق منها تربط ترامب بروسيا.



وقال هيو توملينسون محامي ترامب خلال جلسة الاستماع التي عقدت في المحكمة العليا في لندن امس إن «الرئيس ترامب يفتح هذه القضية لأنه يسعى إلى تأكيد حقوقه القانونية بأن الأقوال الواردة في هذه المذكرات كاذبة».



ومن المقرر أن تتواصل جلسات الاستماع في هذه القضية اليوم.



ويستهدف بشكل خاص مذكرتين من هذا التقرير تصفان مشاركة ترامب المزعومة في «ممارسات غير أخلاقية» في سان بطرسبورغ وموسكو.



وإذا كان الرئيس الأميركي السابق اعترف بأن شركة أوربيس غير مسؤولة عن نشر التقرير، فهو يعتبر أنها هي التي «عالجت» المعلومات الواردة فيه.



من جهتهم، طالب محامو «أوربيس» بإسقاط الملاحقات التي أطلقت، بحسب قولهم، بهدف وحيد هو «مضايقة أوربيس وستيل على خلفية ضغائن قديمة».



وقالوا إن زبائنهم «ليسوا مسؤولين» عن الضرر المحتمل الذي قد يلحق بسمعة دونالد ترامب بسبب نشر التقرير من دون علمهم.



وكان التقرير نشر على موقع الإنترنت «بازفيد» قبل 10 أيام من تنصيب ترامب في يناير 2017، وتضمن العديد من الادعاءات المسيئة بشأن الرئيس الأميركي السابق بما يشمل الإشارة الى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «دعم وأدار» آنذاك عملية لدعم ترشيحه للرئاسة الأميركية منذ «5 سنوات على الأقل».



وبعض معلومات هذا التقرير غذت التحقيق الذي أجراه المدعي الخاص روبرت مولر الذي خلص بعد عامين من العمل على هذه القضية، الى وجود أدلة على تدخل روسي في الحملة الانتخابية الرئاسية في 2020 لكن ليس على تواطؤ مع فريق دونالد ترامب.