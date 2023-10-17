قال حاكم فلوريدا والمرشح الرئاسي الجمهوري رون ديسانتيس، إن الولايات المتحدة يجب ألا تستقبل أي لاجئين فلسطينيين إذا فروا من غزة لأنهم «جميعهم معادون للسامية»، ورفض المناشدات الدولية لإسرائيل لتوفير المياه الجارية النظيفة والمرافق العامة إلى 2.3 مليون مدني في القطاع.



وقال ديسانتيس لبرنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس» الإخبارية: «هناك إسرائيليون محتجزون كرهائن، وكذلك أميركيون محتجزون كرهائن، لكنني لا أعتقد أنهم ملزمون بتوفير المياه وهذه المرافق أثناء احتجاز هؤلاء الرهائن. يجب على حماس أن تعيد هؤلاء الرهائن قبل إجراء أي مناقشات».



واعتبر ديسانتيس، أن عدم توفير المياه أو غيرها من الخدمات لغزة من شأنه أن يقنع حركة حماس بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم أثناء توغلها.