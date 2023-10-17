باشرت محافظة دمشق أمس، تسليم «البسطات التفاعلية» وتحديد اماكنها بعد حصول اصحابها على الموافقات.



ونقل موقع «اثر» عن مدير الأملاك في محافظة دمشق بسام إبراهيم، أن المحافظة باشرت أمس تسليم البسطات التفاعلية.



وقال إبراهيم: «وزعت بعد صدور قرار المكتب التنفيذي الذي يقضي بتوزيع البسطات التفاعلية على أي شخص حصل على الموافقة أو الترخيص».



وأضاف إبراهيم لـ «أثر»: «أي شخص حصل على الموافقة بإمكانه مراجعتنا لنمنحه أمر دفع ونحدد له المكان الذي سيضع فيه الكشك على حسابه عن طريق لجنة مختصة بالنموذج الذي اعتمد من قبل مديرية شؤون الأملاك».



وفي وقت سابق، قالت مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق ملك حمشو لذات الموقع: «سواء أصحاب البسطات الموجودين حاليا أم الذين أزالوا بسطاتهم، كلهم سيتم نقلهم إلى الساحات التفاعلية من دون استثناء أي شخص منهم، وسيخصص كل شخص تقدم للحصول على مساحة في السوق وكان محققا للشروط التي أعلنتها المحافظة، وفي حال رغب الشخص بالتخصص ولم تبق أماكن، سيفتتح المحافظ ساحات تفاعلية أخرى، إلا أننا نسعى إلى البحث عن ساحات تكون بعيدة عن مكان السكن كي لا نسبب إزعاجا للأهالي القاطنين وبالوقت نفسه تكون أملاكا عامة وليست خاصة».