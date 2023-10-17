قال تقرير شركة كامكو إنفست إن أسعار النفط وصلت إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أحد عشر شهرا تقريبا قرابة نهاية شهر سبتمبر 2023، إلا أنها تراجعت بوتيرة سريعة لتصل إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 6 أسابيع ببداية أكتوبر 2023. وكانت المكاسب المسجلة خلال الشهر الماضي مدفوعة بصفة رئيسية بشح إمدادات السوق، حيث قام منتجو «أوپيك» بتقييد الإنتاج، بالإضافة إلى مخاوف العرض في الولايات المتحدة وانخفاض مخزون النفط الخام والمنتجات المكررة. من جهة أخرى، يعزى الانخفاض الذي شهدته الأسعار في مستهل الشهر الجاري في بداية الأمر إلى قوة الدولار الأميركي الذي وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ نوفمبر 2022، وهو الأمر الذي تبعه انخفاض حاد في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بسبب المشكلات المتعلقة بالطقس.



وذكر التقرير أن الأسعار تلقت دعما مرة أخرى خلال الأسبوع الثاني الذي أعقب اندلاع الصراع في فلسطين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4% خلال اليوم نتيجة للمخاوف المتعلقة بعدم استقرار المنطقة بصفة عامة، مما قد يؤدي إلى نقص الإمدادات.



وأدت زيادة إنتاج النفط الأميركي إلى مستويات قياسية بالإضافة إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في كبح ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، فان الأسعار أنهت تداولات الأسبوع فوق مستوى 90 دولارا للبرميل مع استمرار المخاوف من اتساع الصراع في المنطقة.



وعلى صعيد الطلب، كشف أحدث تقرير شهري لوكالة الطاقة الدولية تأثر الطلب على النفط نتيجة لارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة والأسواق الأخرى. وأظهر التقرير أن تراجع الطلب في الأسواق الناشئة كان شديدا للغاية على خلفية تأثير العملات وإلغاء الدعم. من جهة أخرى، انخفضت الواردات النفطية في آسيا للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى موسم صيانة المصافي. ووفقا لـ «LSEG»، شهدت المنطقة وصول 24.95 مليون برميل يوميا من النفط الخام خلال الشهر، فيما يعتبر أدنى المستويات المسجلة هذا العام، مقارنة بمستوى أعلى قليلا قدره 25.22 مليون برميل يوميا في أغسطس 2023. كما شهدنا تراجع المستويات الخاصة بمصافي التكرير في الهند وفيتنام وكوريا الجنوبية وتايوان.



أما على صعيد العرض، أكد منتجو «أوپيك» وحلفاؤها على إبقاء إنتاج النفط عند المستويات الحالية. وفي الاجتماع الأخير للجنة الوزارية لـ«أوپيك» وحلفائها، صرحت السعودية بأنها ستواصل التخفيضات الطوعية بمقدار مليون برميل يوميا، بينما أكدت روسيا أنها ستواصل التخفيضات الطوعية بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي. وفي ذات الوقت، كشفت بيانات الإنتاج من مصادر «أوپيك» الثانوية عن ارتفاع إنتاج «أوپيك» بمقدار 273 ألف برميل يوميا في سبتمبر 2023، على خلفية ارتفاع الإنتاج بصفة رئيسية في نيجيريا والسعودية والكويت، والذي قابله جزئيا انخفاض الإنتاج بصفة رئيسية في فنزويلا وغينيا الاستوائية.