استأنف فريق الأهلي تدريباته أمس الإثنين على ملعب مختار التتش استعدادا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني 20 أكتوبر الجاري في مستهل مشواره بالدوري الأفريقي «السوبرليغ».



وكان المدير الفني السويسري كولر قد منح لاعبيه راحة لمدة 6 أيام بسبب التوقف الدولي وتواجد مجموعة كبيرة من اللاعبين في المنتخبات الوطنية.



وبشأن نادي الزمالك، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما باستبعاد حسام المندوه المرشح على مقعد أمين الصندوق من السباق الانتخابي لمجلس إدارة النادي، وذلك عطفا على النص الدستوري الذي يلزم عضو مجلس النواب بالتفرغ التام لأداء وظيفته النيابية، ويشغل المندوه عضوية مجلس النواب المصري.



وقدم المندوه استشكالا للقضاء أمس الإثنين على قرار استبعاده معلقا: «الكثير من الزملاء يجمعون بين عضوية مجلس النواب ومجالس إدارات الأندية، لذلك لا أعرف لماذا تم استبعادي، أثق في استمراري بسباق الانتخابات من خلال القضاء».



إلى ذلك، امتنع لاعبو فريق السلة رجال بالقلعة البيضاء عن المشاركة في التدريبات الجماعية بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 6 أشهر.



الجدير بالذكر، أن سلة الزمالك تستعد لملاقاة الأهلي في بطولة السوبر المصري المقرر له يوم الجمعة القادم بدولة البحرين.