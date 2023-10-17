أكد نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المتحدث الرسمي لها مبارك البداح مضي الهيئة في تنفيذ خطة التنمية والتطوير ضمن سياسة الهيئة حول المشاركة المجتمعية لمنتسبيها.



وقال البداح، في تصريح صحافي عقب الاحتفالية بيوم التخضير العالمي المقامة في إدارة التأهيل المهني تحت شعار «كويتنا نبيها خضراء»، إن الهيئة حريصة على مشاركة أبنائها من ذوي الإعاقة في جميع الأنشطة والمناسبات التي تقام في البلاد.



وأضاف البداح أن هذه الاحتفالية تأتي بتوجيهات من وزير شؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ومدير عام الهيئة بالإنابة الحميدي المطيري.



وأشاد بجهود العاملين والمشرفات بالإدارة لتنفيذ الاحتفالية تحت إشراف المراقبة دلال المري وذلك للإسهام في إشراك وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة بما ينعكس بالإيجاب على نفوسهم، لاسيما أنهم ينتظرون المناسبة في كل عام.