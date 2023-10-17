قال رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، مدير برنـــــامج الأنـــــف والأذن والحنجــــرة د.أحمـــد الرشيدي في مستشفى الفروانيـــــة إن القســــم نظم وللمرة الاولى في الكويت على مدار يومين ورشة عمل لجراحات الأنف التي تجرى في العيادة الخارجية.



وأوضح الرشيدي أنه تمت استضافة استشاري ألماني زائر والذي قام خـــلال هذه الورشة بإلقاء المحاضرات وإجراء 15 عمليـــــة لتصغيـــر قرنيات الانــــف السفلية عن طريق جهــــاز التردد الحراري تحت تأثير المخدر الموضعي بالعيادة الخارجية.



وبين أن من مميزات إجراء هذه التقنيات أن المريض يتم علاجه خلال دقائـــــق معدودة وبالعيـــــادات الخارجية دون الحاجـــــة لعمل دخـــــول للمستشفى أو غرف العمليات تحت تأثير المخدر العــــام، وبالتالي فإن اجراء هذه العمليات بالعيـــــادة الخارجيــــــة يجنب المريض الكثيـــر من المضاعفـــــات، ويقلل من المكــــوث بالمستشـــــفى، ويساعــــد على توفير سعــــــة سريريــــــــة بالمستشفيــــــات، كمـــــا أن له تأثيــــرا اقتصاديا واضحا بتقليل التكاليــــف.



وذكر أن هذه الورشة كانت بهدف تدريب أطباء الأنف والأذن والحنجرة بمختلف أقسام الانف والأذن والحنجرة، وأيضا أطباء البورد الكويتي، وشهدت حضورا لافتا من أطباء الانف والأذن والحنجرة من مختلف مستشفيات الكويت.



وتسهــــم الـــــورش الجراحية التي تنظمها وزارة الصحة في تدريب الأطباء على أحدث التقنيات الطبيــــــة الحديثة ما يصقل خبرتهم في التعامل مع المستجدات وفق أحدث نظم البروتوكـــولات العالميــــة.