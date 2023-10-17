عيادات الجلدية في مراكز الرعاية الأولية متوافرة في «حولي الصحية» بمركز ناصر الصباح و«سلوى التخصصي»



عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى مبارك الكبير د.منار العنزي عن افتتاح عيادات لأمراض الجلدية في مركز سلوى التخصصي الصحي لخدمة قاطني المنطقة.



جاء هذا في تصريح لها على هامش افتتاح عيادات أمراض الجلدية في مركز سلوى التخصصي الصحي، بحضور مديرة منطقة حولي الصحية د.منى عبدالصمد، والشيخة أوراد الصباح، ورئيس الرعاية الصحية الأولية لمنطقة حولي الصحية د.وفاء الرشيد البدر.



وذكرت د.العنزي ان مركز سلوى التخصصي الصحي سيضم 7 عيادات لأمراض الجلدية، مع صيدلية خاصة لصرف أدوية الأمراض الجلدية.



وبينت أن حجز المواعيد لعيادات الجلدية في مركز سلوى التخصصي الصحي عبر «أونلاين»، لافتة في الوقت ذاته إلى أن عيادات الأمراض الجلدية متوافرة في مركزي ناصر سعود الصباح التخصصي ومركز سلوى التخصصي، مشيرة إلى وجود ربط إلكتروني بين عيادات الجلدية في مراكز الرعاية الأولية ومستشفى مبارك الكبير.



وكشفت د.العنزي عن توجه لافتتاح عيادات الأمراض الجلدية في مراكز الرعاية الأولية «مركز سعود الناصر الصباح - مركز سلوى التخصصي» خلال الفترة المسائية قريبا لاستيعاب أكبر عدد من المراجعين في منطقة حولي الصحية.



وأفادت د.العنزي بأن وزارة الصحة ممثلة في مجلس أقسام الأمراض الجلدية وفر افضل العلاجات الحديثة والبيولوجية لعلاج أمراض الصدفية والاكزيما والتي لها نتائج فعاله في العلاج.



وأشارت إلى أن قسم الأمراض الجلدية بمستشفى مبارك الكبير استقطب عددا من الأطباء الزوار في عدة تخصصات لمعاينة الحالات المستعصية مثل الاكزيما والصدفية وأمراض الشعر مثل الثعلبة، وتمت إقامة ورش عمل على هامش زيارتهم لتدريب الأطباء على احدث المستجدات لعلاج أمراض الجلدية.