مناقشة تطوير السياسات العلاجية لتقليل جلطات القدم للمرأة وتقليل نقل الدم أثناء الحمل والعمليات الجراحية



عبدالكريم العبدالله



أقامت اللجنة الكويتية الممثلة للكلية الملكية البريطانية للنساء والولادة النادي العلمي الرابع بحضور 560 طبيبا من القطاعين الحكومي والأهلي وبمشاركة 4 أطباء زوار متحدثين من المملكة المتحدة وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا، وبحضور رئيسة مجلس أقسام النساء والولادة د.أمل خضر.



وذكرت رئيسة قسم النساء والولادة في مستشفى العدان ورئيسة اللجنة الكويتية الممثلة للكلية الملكية البريطانية للنساء والولادة د.عبير الذايدي في تصريح لـ «الأنباء» انه تم استعراض التقنيات الطبية الحديثة والجديدة في طب صحة «المرأة»، فضلا عن مناقشة أحدث البروتوكولات العلاجية في علاج أمراض الدم لصحة المرأة.



وأشارت د.الذايدي إلى انه عرض احدث التقنيات في طب المناظير النسائية، وعلاج أمراض السلس البولي المسائي وأعراض انقطاع الطمث.



وبينت د.الذايدي انه تمـــت مناقشة تطوير السياســـات العلاجـية لتقليـــل جلطات القدم للمـــرأة وتقليـــل نقـــل الـــدم أثنـــاء الحمـــل والعمليات الجراحية.