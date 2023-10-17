عبدالكريم عبدالله



في إطار تمكين الكفاءات الوطنية المتخصصة، اعتمد وزير الصحـــة د.أحمد العوضي تسمية 29 طبيبا لشغل مناصب رؤساء الكليات، ومديري البرامج التخصصية، في معهد الكويت للاختصاصات الطبية.



شمل القرار اعتماد تسمية الكفاءات في التخصصات الطبية التالية «زمالة أمراض القلب للبالغين، المناعة المخبري الإكلينيكي، طب الطوارئ، طب الأعصاب، الاستعاضة الصناعية، علاج وجراحة اللثة، طب الأسنان R1-R2، برنامج طب الأسنان R3-R5، طب الأسنان، طب الكيمياء الحيوية الإكلينيكية، طب الأيض، الطب النووي، الطب الطبيعي والتأهيل الصحي، أمراض الكلى، طب الحوامل الباطني، مبادئ الجراحة، طب العائلة، طب الأورام، أمراض الحساسية والمناعة الإكلينيكية، أمراض الدم المخبري، طب الأسنان/ التقويم، أمراض النساء والولادة، جراحة العظام، طب الأطفال، التخدير، طب وجراحة العيون، الجراحة العامة، الأشعة، طب الفيروسات الإكلينيكية، الأمراض الجلدية».



وفيما يلي الأسماء:



د. محمد عبدالمجيد زبيد - رئيس كلية



د. بسام يعقوب أبو البنات - مدير برنامج



د. ابتسام صادق الجمعة - رئيس كلية



د. ندى جاسم الشطي - مدير برنامج



د. فاطمة محمد الكندري - رئيس كلية



د. محمد عادل فخرالدين - مدير برنامج



د. رائد عبدالله الروغاني - رئيس كلية



د. عذاري سالمين - مدير برنامج



د. بهاء محمد الشواف - مدير برنامج



د.أحمد نضار الشراد - مدير برنامج



د. تسنيم صالح الفرحان - مدير برنامج



د. علياء عيسى الرفاعي - مدير برنامج



د. فهد محمد الزعبي - رئيس كلية



د. أحمد جاسم الصراف - رئيس كلية



د. سلوى بدر الحجي - مدير برنامج



د. مسعود حسين قراشي - رئيس كلية



د. محمد عبدالله مهنا غانم - مدير برنامج



د. أيوب باقر علي - رئيس كلية



د. جمال محمد حسن جمال - مدير برنامج



د. بسام أحمد الهلال - مدير برنامج



د. ايناس جمعة الياسين - مدير برنامج



د. محسن هاشم الهاشمي - مدير برنامج



د. سامية سالم المسلم - رئيس كلية



د. دينا جاسم الضبيب - مدير برنامج



د. عبدالسلام النجار - رئيس كلية



د. أنور مناور النوري - مدير برنامج



د. منى سليمان الأحمد - رئيس كلية



د. أحمد مصطفى الخباز - مدير برنامج



د. حنان جاسم الوزان - رئيس كلية



د. حنان محمد العوضي - مدير برنامج



د. فوزي محمد القطامي - مدير برنامج



د. أمل خضر عايد - رئيس كلية



د. فاطمة خالد الهدهود - مدير برنامج



د. عبدالعزيز سعود المطير - رئيس كلية



د. ناصر صلاح النصف - مدير برنامج



د. محمد سلمان الحميدان - رئيس كلية



د. سعدون علي بن حسن - مدير برنامج



د. محمد علي شمساه - رئيس كلية



د. فاطمة عبدالرحيم قاسم - مدير برنامج



د. طــلال مساعــــد العبدالجليل - رئيس كلية



د. آلاء يوسف العلي - مدير برنامج



د. ابتسام عبدالفتاح البدر - رئيس كلية



د. سليمان موسى المزيدي - مدير برنامج



د. فايزة عبدالله الهاجري - رئيس كلية



د. عبدالله عبدالرضا الصراف - مدير برنامج



د. هيا دخيل الطوالة - رئيس كلية



د. فجر خالد العساف - مدير برنامج



د. محمد فيحان العتيبي - رئيس كلية



د. عبير عبدالله البذالي - مدير برنامج