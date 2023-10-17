عاطف رمضان



قالت مصادر لـ «الأنباء» ان المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال العامة يسعى ضمن خطة طموحة تنفذها الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي بالتكليف م.إيمان العمر لمواكبة أحدث ما تم التوصل إليه من أجهزة ومعدات لضمان جودة المواد المستخدمة في المشاريع، مشيرة الى انه تمت ترسية 11 مجموعة من الأجهزة والمعدات الجديدة وبانتظار الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، وجار دراسة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لما تبقى من أجهزة ومعدات، وذلك في مناقصة توريد أجهزة ومعدات لمختبرات الطرق رقم «إ م م 3/1» لتقييم حالة الطرق والقيام بفحوصات التربة.



من جهة أخرى، ذكرت المصادر انه تم الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وطرح المناقصة «إ م م/11/1» تقديم خدمات الدعم الفني لإدارة ضبط الجودة لرفع كفاءة العاملين وتحديث جداول الفحوصات لدعم كفاءة اعتماد ودراسة وتطوير المواد المستخدمة لتنفيذ المشاريع ومطابقة المواد لأحدث المواصفات القياسية العالمية واعتماد المختبرات المحلية وجهات تقويم المطابقة.



وبينت المصادر انه تم أيضا الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية المناقصة «إ م م 1/1» الاشتراك في البرامج الخاصة بالمواصفات القياسية لقطاع المركز الحكومي للفحوصات.



وفيما يخص العاملين في المركز الحكومي للفحوصات، قالت المصادر انه تم التنسيق مع وزارة الصحة لاستحداث عيادة طبية بالمركز الحكومي وقامت ادارة الطوارئ الطبية بزيارة المختبرات ومعاينة الأجهزة والمواد المستخدمة واكتشاف المخاطر. وتمت الموافقة وتحديد مكان العيادة الطبية التي ستكون بالقرب من المختبرات، كما تم تزويد «الصحة» بأسماء الموظفين بالمختبرات لتجهيز سجل ملفات طبية لهم، ومن خلال «إدارة الطوارئ الطبية» ستتم إقامة دورات تدريبية للموظفين، وتحديد معدات الحماية الشخصية لكل موظف حسب طبيعة عمله، وتوفير الكمامات من قبل «الصحة»، بالإضافة الى توفير مراقبة وفحص طبي للعاملين بشكل دوري لمعرفة الآثار السلبية الناتجة من العمل ومعالجتها بهدف سلامة الموظفين في مركز الفحوصات.



.. وتعيد طرح مزايدة لتقديم خدمات غذائية خفيفة



عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة تعيد طرح مزايدة لاستثمار مواقع المبيعات وتقديم خدمات غذائية خفيفة بالوزارة، على ان يكون آخر موعد لتسليم العطاءات بإدارة المشتريات والمخازن في الوزارة 30 اكتوبر الجاري ومدة تنفيذ العقد عامان ميلاديان اعتبارا من التاريخ الذي سيحدد في أمر المباشرة الخطي الذي سيصدر للمستثمر بعد توقيع العقد من الطرفين. ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات، وسوف يعقد اجتماع تمهيدي لجميع الراغبين في الاشتراك في هذه المزايدة للرد على استفساراتهم في الوزارة 23 أكتوبر الجاري.