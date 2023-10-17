عاطف رمضان



قام مفتشون في إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة بإغلاق أقسام اللحوم في 4 أسواق مركزية بمنطقة السالمية لقيامها بعرض وبيع لحوم فاسدة ومغشوشة. وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» ان أقسام اللحوم كانت في 4 أسواق مركزية كبيرة يرتادها الزبائن بكثرة، مشيرا إلى انه تم ضبط المخالفين يقومون بتسييح اللحوم المجمدة وعرضها وبيعها على انها مبردة مما يعني انه غش المستهلك في حالة اللحوم. وأضاف انه تبين من مراجعة الفواتير الرسمية الصادرة بأن اللحوم المضبوطة مجمدة ويتم بيعها مبردة بعد تسييحها، كما ان هذه اللحوم المضبوطة مختلفة المنشأ وتم ضبط كبدة متنوعة المصدر.