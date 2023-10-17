

عبدالعزيز الفضلي



أعلن منسق عام جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم منصور الديحاني، عن انتهاء مرحلة التحكيم المحلي في الكويت للمشاركين في الدورة 26 من الجائزة، والتي أثمرت تأهل 5 معلمين ومدرسة واحدة وثلاثة طلاب، وتم اعتماد مشاركتهم وانتهاء رفع أعمالهم.



وأفاد الديحاني بأن القائمة شملت فوز الطالب سليمان محمد الشميمري من أكاديمية الموهبة وجنان جابر الشريف من مدرسة طليطلة الثانوية بنات ونوال عبدالله مال الله من مدرسة مشرف الثانوية بنات، بالإضافة إلى فوز يوسف خالد علي من فئة معلم موسيقى ومحمد محمود نجم وسناء فاضل البراك رئيس قسم إسلامية وبدور عبدالعزيز المجادي معلم إنجليزي من مدرسة مشرف الثانوية بنات وحليمة عباس غلوم معلمة علوم من مدرسة الرديفة الابتدائية بنات وجواهر عجير العصيمي معلمة أحياء من مدرسة غنيمة المرزوق الثانوية بنات. كما فازت عن فئة المدرسة مدرسة ابن سينا الابتدائية بنين.



وأضاف الديحاني أن أعمال التحكيم المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة ستبدأ بتاريخ 17 الجاري، وأن الزيارات الميدانية ستكون خلال شهري نوفمبر وديسمبر، أما عن إعلان النتائج في يناير المقبل 2024.



من جهة أخرى، ذكر مدير إدارة المكتبات أحمد الماجدي أن العالم العربي يحتفل اليوم بمناسبة اليوم العربي للمكتبة المدرسية الذي يصادف يوم الاثنين من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، حيث يتم التذكير فيه بأهمية المكتبة كأهم وأبرز المرافق الموجودة في المدرسة. جاء ذلك خلال الفعالية التي أقيمت صباح اليوم في مدرسة فاطمة بنت الحسين الابتدائية بنات التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية.



وتابع الماجدي أن المكتبة المدرسية تحتوي على مصادر معلومات موثوقة وتساند المناهج الدراسية في ظل هذا الانفجار المعرفي، مضيفا أن اليوم هو يوم لتكريم جميع العاملين في المكتبات المدرسية متوجها بالشكر لهم على جهودهم المبذولة.



وقد تخللت الفعالية العديد من الأنشطة الإذاعية في طابور الصباح ومشاهد تمثيلية تم تقديمها من قبل الطالبات لغرس مفهوم مهارة التعلم الذاتي والقراءة، وتم تكريم الفائزات بالمسابقات.