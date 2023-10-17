عبدالعزيز الفضلي



زف رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي بشرى سارة لمعلمي ومعلمات مدارس منطقة الوفرة، حيث أعلن أن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع وافق على منح العلاوة التشجيعية للمعلمين والمعلمات العاملين في مدارس منطقة الوفرة التي تقع ضمن المناطق النائية، مشيرا الى أن ذلك يأتي أسوة بالمعلمين والمعلمات في مدارس المناطق النائية الأخرى.



وقال الهولي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن مجلس الإدارة كان قد التقى مع الوزير المانع في وقت سابق وعرض عليه العديد من القضايا التربوية العالقة، ومنها علاوة بدل المناطق النائية لمعلمي مدارس الوفرة كونها ضمن المناطق النائية والذي وعد بالعمل على حلها، معربا عن شكره وتقديره للوزير على تجاوبه وتفاعله مع مطالب أهل الميدان التربوي.



وأكد الهولي أن الجمعية لا تألو جهدا في خدمة المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية لكي تقوم بواجبها على أكمل وجه في خدمة العملية التعليمية، لافتا إلى أن ذلك يأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية بقطاعاتها المختلفة.