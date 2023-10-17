المتحف الأسطواني يبرز الحياة الفطرية والمحمية المعاد تأهيلها والمستوحـاة من واحة الأحمدي

تصميم الجناح يتمحور في مناطق زراعية وأماكن لإقامـة الأنشطـة تتيـح للزوار غرس النباتـات



يشهد جناح الكويت المشارك في «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة حاليا تفاعلا وإقبالا كبيرا من الزوار بحيث تتراوح الأعداد بين 800 و1500 زائر يوميا، فيما تبلغ خلال عطلة نهاية الأسبوع من 2000 إلى 3000 زائر، وذلك نظرا للتصميم والهوية والأجواء المميزة للجناح، بالإضافة إلى وجود ممثلين عن الجناح بشكل يومي لاستقبال الزوار والوفود بكل ترحيب وبشاشة ويقدمون لهم ما يحتاجون اليه من معلومات حول الجناح.



ويسلط الجناح الكويتي الذي يقع في المنطقة الدولية من «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة الضوء على جهود الدولة في مكافحة التصحر وإدارة المياه والتنمية المستدامة، ويبرز ذلك بصورة أوضح في تصميمه المميز من ناحية المنطقة الزراعية والأساليب المبتكرة القائمة على أربع ركائز رئيسية، هي: الاستدامة والوعي البيئي والزراعة الحديثة والابتكار والتطور، حيث يتمحور تصميم الجناح في مناطق زراعية وأماكن لإقامة الأنشطة تتيح للزوار من جميع الأعمار زراعة النباتات للمساهمة في غرس الوعي البيئي والحرص على نشر مفهوم الاستدامة والتوجه نحو «صحراء خضراء».



ويتألف جناح الكويت في المعرض من المتحف الأسطواني الذي يبرز الحياة الفطرية في الكويت ويقدم معلومات ثرية حول البيئة الكويتية، كما يبرز منطقة المحمية المعاد تأهيل تربتها ومستوحاة من واحة الأحمدي وأبراج المياه، كما يوضح أماكن إعادة التدوير ومنها المياه المستخدمة في النافورة الموجودة بالجناح والتي يتم استخدامها في الري.



وينقسم الجناح إلى منطقتين وممر رئيسي وعدد من المناطق المتخصصة، منها: المبنى الأول المستوحى من علم الكويت القديم ويضم منطقة لأنشطة الأطفال وأخرى لمكاتب الموظفين والاجتماعات، والمبنى الثاني مستوحى من علم الكويت الجديد ويشمل قاعة للمحاضرات والمؤتمرات وقاعة لكبار الزوار، أما الممر الرئيسي فهو مستوحى من واحة الأحمدي ويتضمن مناطق للجلوس مظللة ومزودة ببخاخات رذاذ لتلطيف الأجواء داخل المكان.



وكانت المدير العام لهيئة البيئة بالوكالة والمفوض العام لجناح الكويت في معرض «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة م.سميرة الكندري قد عبرت عن سعادتها بتوقيع عقد تنفيذ وتشغيل جناح الكويت في المعرض والذي تستضيفه الدوحة حاليا، مبينة أن هذه المشاركة تختلف عن المشاركات الأخرى نظرا للعلاقات الأخوية بين الكويت وقطر قيادة وشعبا.