عقد صباح أمس اجتماع تنسيقي في قيادة الشرطة العسكرية لقوة «واجب غيث» بمشاركة عدد من وحدات الجيش وهندسة المنشآت العسكرية، وذلك لرفع الجاهزية ووضع خطط التنسيق للمشاركة في تقديم الدعم والإسناد لأجهزة الدولة تحسبا لمواجهة أي طارئ مع بداية موسم الأمطار.



من جانب آخر، وعلى هامش اجتماع الإدارة المالية للمشاريع النصف سنوي استقبل مدير برمجة الميزانية العميد ركن فارس الهبدان اللواء هنري ديكسون نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون فيما يتعلق بالأمور المالية، وتم تقديم خلال هذه الزيارة إيجاز عن دور مديرية برمجة الميزانية في اتفاقية التعاون الدفاعي مع الجانب الأميركي.