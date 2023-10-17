أهابت سفارتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية بالمواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية وعدم الاقتراب من أي تجمعات عشوائية «وذلك حفاظا على سلامتهم إثر ما تشهده الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا من مظاهرات متفرقة في بعض مدنها».



ودعت السفارة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) المواطنين إلى التواصل معها أو مع أي من قنصلياتها في الولايات المتحدة عند الضرورة على هواتف الطوارئ التالية:



السفارة في واشنطن: +12022620758



القنصلية العامة في لوس أنجلوس: +13102793644



القنصلية العامة في نيويورك: +19172426688.