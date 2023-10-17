استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في مطار الكويت الدولي وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وكان في الاستقبال على أرض المطار كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم الزمانان ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل الدخيل وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية الوزير المفوض نواف الأحمد وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.



من جانب آخر، تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتضمن دعوة سموه للمشاركة في قمة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام المقرر عقدها بتاريخ 21 أكتوبر 2023 في مدينة القاهرة.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سالم العبدالله سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت في ديوان عام وزارة الخارجية.