في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة، عقد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اجتماعا مع الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري محمد الأحمد ممثل ديوان الخدمة المدنية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة لمكتب وكيل الوزارة بالإنابة العميد خالد الطريجي وعدد من القيادات الأمنية ومراقب إدارة التنظيم بديوان الخدمة المدنية.



وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالاجتماع وآلية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية.



وفي ختام الاجتماع، ثمن الفريق البرجس دور ديوان الخدمة المدنية في تنمية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات الحكومية للقيام بدورها على أكمل وجه.