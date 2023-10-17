استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



هذا، وقد حمله سموه تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحيات سموه لأخيهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى أخيهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتمنياتهما لهما بموفور الصحة وتمام العافية، سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.



حضر اللقاء وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد شرار ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب والوكيل في الديوان الأميري الشيخ خالد العبدالله ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم غصاب الزمانان وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة السفير الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة جمهورية هنغاريا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية هنغاريا السابق لاسزلو سوليوم، راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.