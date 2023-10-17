نظم مكتب العلاقات العامة والإعلام في هيئة أسواق المال يوم الأحد الماضي بمقر الهيئة، يوما للفحوصات الطبية للموظفين، وذلك بالتعاون مع الرئاسة العامة للحرس الوطني الكويتي (مديرية الخدمات الطبية)، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المتواصلة في تنفيذ أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها، وحرصا على المحافظة على سلامة وصحة منتسبيها، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وتشجيعهم على القيام بالفحوصات الطبية الدورية، وقد تضمنت الفحوصات كل من فحص سكر الدم وضغط الدم بالإضافة الى قياس كتلة الجسم وتقديم النصائح والإرشادات الطبية، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي حول أهمية الوقاية من الأمراض والتشجيع على اتباع أسلوب حياة صحية مناسبة للحفاظ على الصحة العامة، وقد تعاون فريق الحرس الوطني المشارك بتوفير معداته الطبية وتقديم النصائح الصحية لتفادي الأمراض المزمنة.



وبهذه المناسبة، التي أقيمت بمشاركة وتفاعل موظفي الهيئة ورئيس هيئة أسواق المال أ.د.أحمد الملحم، الذي وجه بدوره كلمة شكر لفريق الحرس الوطني والطاقم الطبي على تلبيتهم الدعوة، مشيدا بتفانيهم وسرعة استجابتهم، مثنيا على جهودهم في التعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية، ومقدرا لمهنيتهم العالية لما لمسه من استحسان الموظفين وتفاعلهم.