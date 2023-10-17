نشرت مجموعة الخليج للتأمين تقريرها الأول عن الاستدامة، الذي كشفت فيه عن أبرز الاستثمارات والتقدم الذي أحرزته المجموعة على مستوى الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي تعرف تحت مسمى (ESG)، حيث عرضت الشركة التزامها بترسيخ استراتيجية أعمال طويلة الأمد يكون جوهرها الاستدامة، وحوكمة مؤسسية متينة تضمن الشفافية وحقوق أصحاب المصالح، وكذلك برنامج أنشطة ذات تأثير إيجابي على المجتمع.



ويسلط التقرير، الذي يحمل عنوان «تمكين الاستدامة لاحتضان المستقبل»، الضوء على تطلعات المجموعة في أن تكون نموذجا إقليميا للاستدامة في قطاع التأمين، حيث تتبع نهجا شاملا يعمل على تحقيق تطلعات أصحاب المصالح في المساهمة في المبادرات الخاصة بأهداف الاستدامة العالمية، وكذلك في الالتزام بمسؤوليتها وبدورها الفاعل والمهم في حماية مصالحهم. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين، خالد الحسن: «بفضل الجهود المتضامنة وتعاون جميع العاملين في مجموعة الخليج للتأمين وشركاتها التابعة، نجحنا في تحقيق تقدم ملحوظ العام الماضي في عملية تنفيذ خطة دمج الممارسات المستدامة في استراتيجية وسير أعمالنا اليومية. نؤمن بأن تبني مثل هذه الممارسات لا يتوافق مع قيمنا فحسب، بل هو المسار الأكثر فاعلية ودعما لاستمرارية أعمالنا ونموها مستقبلا». وأضاف: «تم تحديد الممارسات التي يجب التركيز عليها على أساس الموضوعات التي تؤثر في أعمالنا بشكل مباشر وكذلك على أصحاب المصالح المعنيين بخدماتنا ومنتجاتنا، وقمنا لذلك برسم الأهداف التي تضع في أولوياتها تقديم خدمة عملاء استثنائية، وابتكار الحلول المستدامة، والحفاظ على تكافؤ الفرص، والحد من الانبعاثات الكربونية، وغيرها من الأهداف التي تقوم جميعها بالمساهمة في خلق القيمة الاقتصادية وتستثمر في رأس المال البشري، وتخدم الحاجة المتزايدة للحفاظ على خصوصية البيانات والأمن السيبراني والتأمين الأخضر، وبالطبع تساهم في الرفاه الاجتماعي وحماية البيئة».



إنجازات المجموعة في الاستدامة خلال 2022



٭ التوقيع على الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) ومواءمة استراتيجية مجموعة الخليج للتأمين مع رؤية الكويت المستقبلية.



٭ وضع الأسس لتطوير منتجات تأمينية مستدامة تخدم التغيرات العالمية مثل الأمن السيبراني وقطاعات الأعمال الخضراء.



٭ رسم خطة عمل لحماية البيئة والحفاظ عليها عبر التركيز على مبادئ التأمين الأخضر في السنوات المقبلة.



٭ مواصلة الالتزام بأن تصبح المجموعة محايدة للكربون بحلول عام 2060.



٭ الالتزام بالتنوع والإنصاف والشمولية في مكان العمل حيث يعمل أكثر من 40 جنسية، و40% منهم من فئة النساء، والحرص على عدم حدوث أي حالات تمييز.



٭ التمسك بسياسة عدم استثناء أي موظف جديد من التدريب المكثف على قواعد سلوكيات العمل في المجموعة.



٭ الاستثمار في رأس المال البشري حيث استثمرت المجموعة في أكثر من 33.500 ساعة تدريبية.



٭ تحقيق أهداف الاستدامة السنوية والحصول على تقدير مجموعة التأمين الأكثر استدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل «وورلد بزنس أوتلوك» (World Business Outlook).