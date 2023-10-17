كثفت الفرق الرقابية بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء والأحمدي جولاتها التفتيشية للكشف على المخيمات المقامة قبل بدء فترة التخييم المحدد من قبل بلدية الكويت والمحددة بثلاثة أشهر.



وأكد مدير ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء محمد الجبعة أن الجولات التي نفذها فريقه الرقابي بالمحافظة أسفرت عن ازالة 115 مخيما مخالفا، بالإضافة إلى رفع 16 «فود ترك» بمنطقة الصبية، وسحب جرافتين من مدينة المطلاع والصبية وإرسالهما الى حجز البلدية لقيامهما بالعبث بالتربة البرية ووضع لوحات إرشادية بالأماكن المسموح بالتخييم بها. بدوره، أوضح مدير ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الأحمدي نواف المطيري ان الفريق الرقابي بالمحافظة قام بإزالة 60 مخيما مخالفا بمناطق ميناء عبدالله والشعيبة والهجن.



وأهابت البلدية بالمواطنين الراغبين في التخييم هذا العام الى عدم إقامة مخيماتهم قبل الفترة الرسمية المحددة من قبل البلدية التي تبدأ بتاريخ 15 نوفمبر المقبل حتى 15 مارس، مشددة على ان الفرق التفتيشية في البلدية لن تتوانى في إزالة اي مخيم يقام قبل المدة المحددة، داعية إلى ضرورة الالتزام بضوابط وشروط إقامة المخيمات الربيعية.