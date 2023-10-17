دعا عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر الى حقن دماء أهل غزة، سائلا الله أن ينصرهم على من بغى عليهم ويثبت أقدامهم، ويرزقنا الصلاة بالمسجد الأقصى مطهرا من دنس الطغاة المعتدين، مؤكدا انه لا خير في المنابر إن لم تصدح دفاعا عن القضية الفلسطينية. وقال العبدالجادر في كلمته بداية الجلسة: من أعرق المنابر الديموقراطية في الكويت أقف وقفة إجلال وإكبار لأبطال المقاومة في غزة وشعبها الأبي وأحيي صمودهم ودفاعهم نيابة عن الأمة ضد العصابات الصهيونية، وافتخر بكوني كويتيا، مبينا أن الدولة تبادر على كل الأصعدة حكومة وشعبا للدفاع عن هذه القضية المستحقة دينيا وتاريخيا وأخلاقيا. وأضاف: بادرت الكويت بمرسوم إعلان قيام الحرب الدفاعية بين الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة منذ 5 يونيو 1967، وبهذا المرسوم المبارك أعلنت الكويت حكومة وشعبا موقفها المبدئي تجاه القضية الفلسطينية، وما زال مستمرا منذ صدور المرسوم، مشيرا إلى أن المجلس البلدي خلال 56 عاما كانت له مواقف داعمة لهذه القضية ومنها التصديق على تسمية شارع رئيسي يربط بين 4 مناطق بشارع المسجد الأقصى وشارع آخر باسم القدس، وهذا أقل ما يجب لربط ذاكرة أبناء الكويت بهذه القضية العربية والإسلامية.