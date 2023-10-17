محمد الدشيش



شنت بلدية العاصمة حملة موسعة على منطقة الشويخ الصناعية نفذتها الفرق الرقابية التابعة لإدارة التدقيق وخدمات البلدية للكشف عن الإعلانات والتراخيص الصحية في المحلات التجارية بمنطقة الشويخ الصناعية.



وقال مراقب الاعلانات في محافظة العاصمة نصار المطيري: قمنا بحملة تفتيشية على منطقة الشويخ أسفرت عن رصد 10 مخالفات فورية، منها عدم تجديد إعلان وتراخيص، بالإضافة إلى إزالة اكثر من 20 إعلانا عشوائيا وعرض البضاعة أمام المحلات، مؤكدا استمرار الحملات للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالاعلانات.



ودعا المطيري أصحاب المحلات التجارية الى الالتزام بقوانين البلدية تجنبا للتعرض للمخالفات، مطالبا بعدم عرض البضائع أمام المحلات. وأشار إلى رفع اكثر من 70 إعلانا عشوائيا وأكثر من 30 مخالفة ما بين صحية وإعلانات في مختلف محلات محافظة العاصمة خلال الشهر الماضي.