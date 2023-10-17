أعلن المجلس البلدي عن إقرار مقترح تعديل قرار تخصيص الأراضي والممتلكات العامة للمشروعات الحكومية والخدمية في البلاد، والذي قدمته م.منيرة الأمير بهدف تحسين وتيسير عمليات التخصيص وتسريع تنفيذ المشروعات الحيوية. وقالت م.منيرة الأمير في تصريح لها: يأتي القرار بعد استعراض مفصل للإجراءات القائمة والمشاكل التي قد تواجهها الجهات المعنية بعمليات التخصيص وتمت الموافقة على التعديلات خلال جلسة المجلس، مشيرة الى ان المقترح الخاص بتعديل القرار المجلس البلدي السابق رقم ل ق م ب/ 75/ 7/ 2013 الصادر بتاريخ 27/08/2013 يحتوي على إجراءات التخصيص من أجل تصحيح مساره على ثلاثة محاور:



٭ الاول: كان لا بد من تحديد سقف زمني لتسليم الأرض المخصصة للجهة المخصص لها حيث تعد الحالة السابقة غريبة لدولة تريد ان تتسابق في ركب التطور بمثل هذه الخطوة الاجرائية لمدة ليس لها حدود، وباعتماد هذا المقترح نجحنا في تقليص المدة إلى عامين من تاريخ صدور قرار التخصيص.



٭ الثاني: كان من الضروري ان نشدد على تقييد الفترة الزمنية التي تحتاج اليها الجهة المخصص لها لذات الغرض فلا مجال للتراخي في تنفيذ مشروعات تحتاج اليها الدولة لمخططاتها التي تصبو إليها.



٭ الثالث: ما لا يقل أهمية عن تثبيت هذه البنود وتطويرها هو وضع طريقة حاسمة للتعامل مع المتجاوزين لهذه المدد، حيث إن القرار السابق لم يكن يحدد طبيعة التصرف الذي نستطيع عمله كمجلس بلدي حال تجاوز هذه الجهات المدد المقررة، ونجحنا عبر إضافة هذه التعديلات التي اقترحناها إقرار تصرف واضح، وهو إلغاء قرار التخصيص واعتباره كأن لم يكن حال مخالفة هذه المدد الصريحة والمنصوص عليها في القرار.



وأضافت: باشتمال القرار الجديد على إلغاء القرارات السابقة والتي تتعارض مع هذا القرار نكون قد حققنا هدفنا الأولي بإحكام الرقابة على علمية التخصيص والتوجيه نحو الإسراع في تنفيذ المشروعات، مشيدة بهذه الخطوة ووصفتها بأنها خطوة مهمة نحو تحسين وتيسير تنفيذ المشاريع تحت رقابة حقيقية.



وأعربت عن شكرها لجميع أعضاء المجلس البلدي وقيادته والاخوة في الجهاز التنفيذي الذين ساهموا في سرعة مناقشة ومصادقة هذا القرار.