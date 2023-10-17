شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة أمس على ارتفاع كافة مؤشراتها، إذ بلغت مكاسب مؤشر السوق الأول امس 71.3 نقطة بنسبة 0.99% ليصل إلى 7252 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.13% مضيفا 61.4 نقطة ليصل إلى 5495 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.02% بمكاسب 67.1 نقطة ليصل إلى 6636 نقطة.



وختمت جلسة التداولات بارتفاع القيمة السوقية التي حققت 400 مليون دينار مكاسب بنسبة زيادة 1% لتبلغ 39.226 مليار دينار ارتفاعا من 38.826 مليار دينار بجلسة افتتاح الأسبوع أول من امس.



وجاء ارتفاع القيمة السوقية على وقع عودة الزخم الشرائي على الأسهم القيادية في عدد من القطاعات وخاصة في قطاع البنوك الذي ساهم في ارتفاع السوق بشكل عام بجلسة امس، حيث ارتفع مؤشره الوزني 1.3% متصدرا 9 قطاعات باللون الأخضر.



وساهم في عودة السوق لدائرة المكاسب، التراجع اللافت في أسعار الكثير من الأسهم سواء بالسوق الأول والرئيسي، كما عزز من الإقبال الشرائي ارتفاع أسعار النفط الكويتي الذي تجاوز 90 دولارا للبرميل.



وكان لافتا ارتفاع السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 30% بمحصلة 37 مليون دينار مقابل 28.5 مليون دينار أول من امس، وحظيت 5 أسهم قيادية بنحو 50% من إجمالي السيولة، تصدرها سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بـ 8.2 ملايين دينار، تلاه «الوطني» بـ 5.3 ملايين دينار، ثم «زين» بـ 2.3 مليون دينار، و«الدولي» بـ 1.4 مليون دينار، و«أجيليتي» بـ 1.3 مليون دينار. فيما استقرت احجام التداول عند 139 مليون سهم، وجاء بصدارة الأسهم الأكثر تداولا أمس «صكوك» بـ 12.2 مليون سهم، تلاه «بيتك» بـ 11.5 مليون سهم.



ومع عودة الإقبال الشرائي للأسهم، ارتفعت القيمة السعرية لأسهم 78 شركة، مقابل تراجعها لأسهم 27 شركة، واستقرت أسهم 13 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 32 شركة.